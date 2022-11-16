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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 16:06

В белгородском хуторе Старый ввели режим ЧС

Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Бикетов
Алексей СЕРГУНИН

В хуторе Старый Тишанского сельского поселения Волоконовского района введён режим ЧС. Решение принято на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности.

- Жители этого хутора на протяжении последнего времени больше всех страдают от обстрелов ВСУ, которые ведутся практически ежедневно, - пояснил на своей странице в VK глава муниципалитета Сергей Бикетов.

По словам Сергея Ивановича, в хуторе повреждена часть жилых домовладений. Жители покинули населённый пункт.