В белгородском хуторе Старый ввели режим ЧС

В хуторе Старый Тишанского сельского поселения Волоконовского района введён режим ЧС. Решение принято на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности.

- Жители этого хутора на протяжении последнего времени больше всех страдают от обстрелов ВСУ, которые ведутся практически ежедневно, - пояснил на своей странице в VK глава муниципалитета Сергей Бикетов.

По словам Сергея Ивановича, в хуторе повреждена часть жилых домовладений. Жители покинули населённый пункт.