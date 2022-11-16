Под Белгородом задержали серийного вора

Сотрудники полиции раскрыли серию краж, совершенных в минувшем октябре на территории Белгородского района. По подозрению в совершении преступлений оперативниками был задержан мужчина 1988 года рождения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, злоумышленник прибыл в регион целенаправленно для совершения преступлений. На его счету как минимум пять эпизодов противоправной деятельности.

Две кражи мужчина совершил в поселке Новосадовый. В одном случае его добычей стали несколько бутылок алкоголя на общую сумму 7500 рублей. В другом – ювелирные изделия стоимостью около 50 тысяч рублей. Один из потерпевших едва не застал злоумышленника врасплох, но тот, заметив, что хозяин вернулся, успел выбраться на крышу пристройки и сбежать. Еще два преступления произошли в поселке Северный. Проникнув в квартиру 36-летней женщины, «гастролер» нашел сумку и похитил из нее 30 тысяч рублей. Из дома другого жителя поселка он унес ювелирные изделия стоимостью около 90 тысяч рублей.

Последнюю кражу мужчина совершил в поселку Дубовое 30 октября. Дом 75-летней пенсионерки последнее время пустовал, так как хозяйка уехала. Зная об этом, злоумышленник дождался темноты, проник в жилище и забрал все, что ему показалось ценным - бусы, бижутерию, платки, кошелек, глюкометр, шторы и даже полотенце. Автомобиль, на котором он пытался скрыться с места происшествия, полицейские остановили в районе одного из крупных торгово-развлекательных комплексов. В машине было обнаружено похищенное имущество. Наличие женских аксессуаров в транспортном средстве мужчина объяснить не смог. Полицейские установили родственников хозяйки дома и сообщили им о произошедшем.

В соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.