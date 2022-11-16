17 ноября в Белгородской области ожидается мокрый снег

Местами налипание мокрого снега, туман. Ветер восточный, ночью 6-11 м/с, днём 8-13 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 17 ноября на территории региона будет облачно. Осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега. Местами налипание мокрого снега, туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, ночью 6-11 м/с, днём 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью от -4 до +1 градуса, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Белгороде ночью и днём от 0 до -2 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности: не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра. Перед уходом из дома, не забывайте выключать бытовое и отопительное оборудование из сети. Внимательно смотрите под ноги, переходя дорогу, избегайте участков, покрытых тонким слоем льда.

Нельзя забывать о том, что при гололедице резко повышается вероятность заноса автомобиля, а его тормозной путь может быть непредсказуемо увеличен. В связи с этим, автомобилистам стоит строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от резких маневров. Пешеходам, переходя проезжую часть, необходимо убедиться, что все транспортные средства остановились.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.