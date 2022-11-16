Белгородец фиктивно зарегистрировал двух иностранцев

Участковые отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду в ходе проверок мест проживания иностранцев по одному из адресов выявили нарушение. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, 47-летний житель областного центра за денежное вознаграждение фиктивно поставил на миграционный учет в своей квартире двоих граждан ближнего зарубежья. Подозреваемый оформил уведомление о прибытии иностранцев, указав в нем адрес, где сам зарегистрирован. При этом предоставлять свою жилплощадь он не собирался.

В соответствии со ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ) мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.