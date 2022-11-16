Пострадавшие в результате обстрела белгородцы стабильны

Вячеслав Гладков навестил пострадавших в результате вчерашнего обстрела в Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков навестил пострадавших в результате вчерашнего обстрела в Шебекино. На сегодняшний день, состояние Ольги Александровны врачи оценивают как средней степени тяжести. В больнице она проведет не меньше недели, все зависит от того, как будут заживать раны. Потом потребуется около трех месяцев на восстановление и реабилитацию.

Пострадавший Сергей Сергеевича пока находится в реанимации. Он получил осколочные ранения рук и ног. Сейчас мужчина уже в сознании.

- Первое, что спросил у врачей, когда проснулся, когда можно будет домой. О сроках говорить пока рано, но состояние пациента стабильное. На данный момент необходимая медицинская помощь оказывается. Уверен, что вся Белгородская область за них переживает и желает скорейшего выздоровления! – написал глава Белгородской области.