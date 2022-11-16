Портфель ипотеки в России может вырасти на 16% в этом году

Прогноз суммы рассчитан с учетом приобретенных прав и секьюритизации.

Основной вклад в динамику портфеля внесут государственные и региональные программы для новостроек, снижение ключевой ставки весной и летом, а также увеличение активности заёмщиков в конце года.

- Несмотря на вызовы, с которыми рынок ипотеки столкнулся в этом году, он остается драйвером всей банковской розницы в России. В этом году портфель жилищных кредитов впервые превысит рынок неипотечного кредитования, достигнув 15 триллионов рублей. Портфель ипотеки в нашей стране демонстрирует положительную динамику – мы ожидаем, что его уровень вырастет на 16% за год. Конечно, объем продаж не перекроет рекорд прошлого года – при благоприятных условиях к выдачам в районе 5 триллионов рублей можно будет вернуться только в следующем году. Но учитывая задачу улучшать условия проживания не менее 5 миллионов семей ежегодно, у ипотеки остается значительный потенциал для дальнейшего роста, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По его словам, банк фиксирует увеличение клиентской активности почти на треть в сравнении с началом месяца. В ноябре тенденция продолжилась: за первые две недели месяца на 9% превысили результат за аналогичный период октября. Основная активность заемщиков концентрируется в сегменте вторичного жилья. До конца года спрос населения на жилищное кредитование будет поддерживаться проведением ранее отложенных сделок и снижением цен, в первую очередь - на вторичное жилье.