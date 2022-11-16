Современные реалии: 60% россиян поддерживают возможное появление цифрового рубля

Лишь 10% не поддерживают идею введения в России национальной цифровой валюты.

Таковы результаты опроса совершеннолетних россиян — жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.

Выяснилось, что 9% респондентов часто используют в расчетах цифровые валюты (а в Москве и Московской области - 16%). А 41% россиян никогда не пользовались цифровыми валютами. Выше всего этот показатель на Северном Кавказе (50%) и в Южном федеральном округе (49%). Каждый десятый и вовсе не знает, что такое цифровые валюты

60% опрошенных поддерживают возможное введение в России нового варианта национальной валюты - цифрового рубля. Однако идея появления национальной цифровой валюты с ограниченным сроком действия, когда государство может «выключить» цифровые деньги в заранее объявленный момент (такой вариант цифрового юаня тестировал Китай) не пользуется поддержкой большинства россиян.

Отвечая на вопрос об основных преимуществах цифровой валюты россияне чаще всего называли удобство расчетов и их скорость, среди недостатков - отсутствие доверия к такому виду денег, высокий риск потери платежа, непонятность технологии расчетов и отсутствие безопасности