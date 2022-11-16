Свыше 163 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

Сейчас из 115-ти госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Белгорода 1948 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2. За это же время 38 человек заболели, а выздоровели – 52.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 021 пациент, выздоровели – 160 247, умерли – 2 314. Сейчас из 115-ти госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных снижается 18-й день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14 ноября в нашем регионе заболели 40 человек, а выздоровел – 51. А 13 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 47 к 42.