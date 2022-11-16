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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:03

В Белгороде полиция нашла мужчину, выбросившего цинковые гробы на мусорку

Белгородцу грозит штраф до трех тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородцев возмутили выброшенные на свалку цинковые гробы. телеграм-канал «31-online».

Белгородцев возмутили выброшенные на свалку цинковые гробы. телеграм-канал «31-online».

Белгородские полицейские нашли мужчину, который выбросил на мусорку цинковые гробы. На 53-летнего жителя региона составили административный протокол за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства.

Правоохранители передали дело белгородца в управление экологического и охотничьего надзора. Именно это ведомство и определит вину нарушителя, сообщили в пресс-службе УМВД региона. Мужчине, как физическому лицу, грозит штраф до трех тысяч рублей.

Напомним, в конце октября белгородцы на мусорке на улице Привольной обнаружили выброшенные цинковые гробы с иконами и пакетами. Были предположения, что их могла выкинуть ритуальная компания, которая принимает тела погибших военных.