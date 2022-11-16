За избиение матери белгордцу «светит» до трех лет тюрьмы

В УМВД России по Белгороду из медицинского учреждения поступило сообщение о 66-летней пациентке с ссадинами и переломом двух ребер. Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний неоднократно судимый сын потерпевшей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, родственники периодически проживают в одной квартире. Придя домой в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый поссорился с матерью, которая отказалась продавать квартиру. В ходе конфликта сын нанес пенсионерке удары руками в лицо и в живот. В соответствии с ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Правоохранители призывают граждан не медлить с обращением в полицию, став жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. Своевременное вмешательство позволит предупредить совершение более тяжкого преступления. В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Обратитесь с заявлением в территориальный орган внутренних дел по телефону 02 либо к своему участковому.