В Белгородской области трактор слетел в кювет

По предварительным данным, вчера, 15 ноября, в 13:35 в Ровеньковском районе на 144 км автодороги «Новый Оскол – Валуйки - Ровеньки» 20-летний водитель, управляя трактором «Беларус 82.1» с буксируемым тракторным прицепом, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде «Рено» сбил 15-летнего велосипедиста. ДТП произошло в районе дома № 34а по улице Есенина.

Тем временем, пьяный белгородец на «УАЗе» сбил пенсионерку. ДТП произошло в Грайворонском городском округе.