Жителя Белгорода обвиняют в причинении смерти жене по неосторожности

Следственный отдел по Белгороду СУ СК РФ по региону завершил расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Согласно материалам уголовного дела, 27 сентября этого года обвиняемый находился в квартире по проспекту Ватутина в Белгороде, где он проживал вместе с женой. Во время распития спиртных напитков между супругами произошла словесная ссора. В ходе выяснения отношений обвиняемый толкнул жену руками в грудь, из-за чего она потеряла равновесие, оступилась и упала, ударившись головой об пол. Не придав значение полученным телесным повреждениям, женщина легла спать. Утром супруг обнаружил ее без признаков жизни в кровати. Позже было установлено, что в результате падения 41-летняя потерпевшая получила травму головы, от которой она скончалась.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Белгорода, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до двух лет лишения свободы.