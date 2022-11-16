Белгородец, столкнувший с балкона знакомую, проведет девять лет в колонии

53-летний житель Старого Оскола признан виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Следствием и судом установлено, что утром 9 августа этого года в квартиру ранее неоднократно судимого мужчины, расположенную в микрорайоне Солнечный Старого Оскола, пришла его знакомая, с которой он был знаком около 20 лет. Женщина попросила разрешения переночевать. Между хозяином и гостьей произошла словесная ссора, женщина оскорбила знакомого. Затем потерпевшая вышла на балкон, встала на табурет, чтобы повесить полотенце. Разозлившись на оскорбления, злоумышленник толкнул даму в спину, в результате чего она выпала с балкона четвертого этажа и скончалась от полученных травм.

Осужденному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.