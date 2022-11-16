45-летняя белгородка зарезала собутыльника

В ходе ссоры женщина нанесла кухонным ножом не менее шести ударов в голову и шею потерпевшего. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Следственный отдел по Старому Осколу СУ СК РФ по Белгородской возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

В ходе следствия выяснилось, что 45-летняя местная жительница и 51-летний потерпевший находились в доме последнего, в селе Потудань, где употребляли алкоголь. Около 3:00 13 ноября этого года между подозреваемой и потерпевшим произошел конфликт. В ходе ссоры женщина нанесла кухонным ножом не менее шести ударов в голову и шею потерпевшего. Из-за полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15 лет лишения свободы.