Белгородец похитил из автобусов шесть терминалов оплаты

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду обратились представители транспортной компании. Они сообщили, что неизвестный проник на стоянку и похитил из автобусов шесть терминалов оплаты общей стоимостью около 162 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель областного центра. По предварительным данным, злоумышленник ночью проник на стоянку рейсовых пассажирских автобусов. Отжав пассажирские двери, он забрал из шести транспортных средств терминалы оплаты, которые в дальнейшем планировал продать. Похищенное изъяли правоохранители. В соответствии с п.«б» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.