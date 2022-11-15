Число погибших в Шебекино Белгородской области увеличилось до трех

80-летняя женщина скончалась в больнице после обстрела Шебекино.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников сообщил еще об одной погибшей в результате обстрела Шебекино 15 ноября.
- В результате обстрела города Шебекино пострадали 5 человек. Двое из них погибли на месте, трое доставлены в больницу — двое в тяжелом состоянии, один в средней степени тяжести. Несмотря на все усилия медицинского персонала, женщина 80-ти лет скончалась, - сообщил Иконников.
На данный момент в медучреждении на лечении остаются два пациента. Один из них в реанимации в тяжелом состоянии. Второй - в состоянии средней степени тяжести в отделении.