В Белгороде состоялось первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра

Первый этап конкурса на замещение должности мэра состоится уже 26 декабря. фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Как сообщает мэрия областного центра, состоялось первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра Белгорода. Ее возглавил депутат Белгородской областной Думы седьмого созыва Сергей Курганский.

Прием документов кандидатов на должность главы администрации Белгорода продлится до 16 декабря 2022 года. А первый этап конкурса состоится уже 26 декабря.

Подать документы можно в рабочие дни по адресу: Гражданский проспект, 38, каб.104 с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).