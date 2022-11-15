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НовостиОбщество15 ноября 2022 14:54

В Белгороде состоялось первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра

Прием документов кандидатов открыт до 16 декабря
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Первый этап конкурса на замещение должности мэра состоится уже 26 декабря. фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Первый этап конкурса на замещение должности мэра состоится уже 26 декабря. фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Как сообщает мэрия областного центра, состоялось первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра Белгорода. Ее возглавил депутат Белгородской областной Думы седьмого созыва Сергей Курганский.

Прием документов кандидатов на должность главы администрации Белгорода продлится до 16 декабря 2022 года. А первый этап конкурса состоится уже 26 декабря.

Подать документы можно в рабочие дни по адресу: Гражданский проспект, 38, каб.104 с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).