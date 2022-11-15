В Белгородской области 16 ноября может выпасть снег

В Белгородской области 16 ноября выпадет первый снег. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородские синоптики прогнозируют на среду, 16 ноября, облачную с прояснениями погоду. На территории Белгородской области ночью возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, мокрого снега. Днем по всему региону также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем от 0 до 5 градусов со знаком плюс.

В областном центре ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем воздух прогреется от 2 до 4 тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона: учитывайте температурный режим и одевайтесь по погоде, собираясь выходить на улицу.

Водителям стоит «переобуть» свои автомобили и быть предельно внимательными в пути. На дороге следует снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.