С начала года в Белгороде заключен 501 соцконтракт на 83 миллиона рублей

Общая сумма контрактов составила 83 миллиона рублей. фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода, уже 501 социальный контракт заключили белгородцы с начала года. Общая сумма контрактов составила 83 миллиона рублей. На выделенные государством деньги можно открыть бизнес, найти работу, пройти профобучение или повысить квалификацию.

Белгородцы чаще всего заключают социальные контракты для того, чтобы начать свое дело. Выплата на предпринимательскую деятельность производится в соответствии с бизнес-планом. На развитие проекта можно получить до 350 тысяч рублей.

Еще порядка 60 контрактов планируется заключить до конца года. Оформить его могут жители Белгородской области, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума.