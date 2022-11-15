Белгородец обокрал киоск молочной продукции

В Белгороде полиция раскрыла кражу из киоска молочной продукции. С заявлением о пропаже денег из кассы обратились сотрудники киоска.

По предварительным данным, 44-летний житель областного центра разбил окно киоска кирпичом, проник в него и вытащил из кассы деньги. Мужчина скрылся, а похищенные средства потратил на личные нужды. Сумма причиненного ущерба составила порядка 50 тысяч рублей.

Полиция задержала злоумышленника. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.