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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 13:48

Белгородец обокрал киоск молочной продукции

Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде полиция раскрыла кражу из киоска молочной продукции. С заявлением о пропаже денег из кассы обратились сотрудники киоска.

По предварительным данным, 44-летний житель областного центра разбил окно киоска кирпичом, проник в него и вытащил из кассы деньги. Мужчина скрылся, а похищенные средства потратил на личные нужды. Сумма причиненного ущерба составила порядка 50 тысяч рублей.

Полиция задержала злоумышленника. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.