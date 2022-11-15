В Белгороде планируют увековечить память выдающихся земляков

На заседании постоянных комиссий Белгородского горсовета депутаты рассмотрели вопрос установки мемориальных досок памяти белгородцев.

На доме №18 по улице Попова установят мемориальную доску в честь Почетного гражданина Белгрода Раздобаркина Максима Никитовича. С 1953 года он был директором котлостроительного завода. Под его руководством предприятие стало самым крупным в городе, а продукция поставлялась по всей стране и за рубеж.

На здании школы №4 появится мемориальная доска в память о Мельтешинове Романе Анатольевиче, радиотелеграфисте-операторе батальона мобильных средств связи. Погиб в 1996 году при выполнении спецзадания в Чеченской республике, проявив отвагу и героизм. Посмертно награжден орденом Мужества.

На фасаде «Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната» установят мемориальную доску Саидову Саиду Магомедовичу. Военнослужащий ВС РФ погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО на территории ЛДНР. Награжден орденом Мужества посмертно.

На доме №1 по Театральному проезду будет мемориальная доска в память о Панченко Сергее Юрьевиче, военнослужащем ВС РФ. Выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской республики. А в июле 2022 года погиб в ходе СВО на территории ЛДНР. Награжден орденом Мужества посмертно.