В Белгородской области скончались 2 313 пациентов с подтвержденным COVID-19

По информации оперативного штаба по коронавирусу в Белгородской области за прошедшие сутки скончался еще один пациент. Как сообщили в региональном Минздраве, скончавшийся – житель Шебекинского городского круга 1954 года рождения. Он проходил лечение в Городской больнице №2 в областном центре.

Также за сутки выздоровел 51 белгородец. Врачи выявили 40 новых случаев заражения ковидом. 118 человек госпитализированы.

С начала пандемии заразились 162 983 жителя области. Справились с болезнью – 160 195 человек.