Улицы Белгорода начали украшать к Новому году

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Белгород начали украшать к новогодним праздникам. В пресс-службе мэрии сообщили, что сначала будут смонтированы световые консоли в центре – светодиодные завитки. Все украшения приобретали в прошлые годы, поэтому в этом году дополнительные средства не потратят.

На центральной площади областного центра уже развешивают украшения и декорации. Рабочие приступили к монтажу новогодней ели и сейчас занимаются ее основанием. К 1 декабря все работы планируют завершить полностью.

На Свято-Троицком бульваре возле Вечного огня на деревьях вешают гирлянды. Также на этой неделе украсят мост на Волчанской и установят праздничные консоли на Гражданском проспекте.