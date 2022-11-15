До конца 2022 года для многодетных белгородцев достроят дома

достроят дома для многодетных семей. Напомним, программа инициирована Гладковым и стартовала в 2022 году. В ее рамках малообеспеченным многодетным семьям строят жилье разной площади.

Белгородцы следят за строительством, но не довольны ходом работ. По словам обратившихся, «дома стоят без окон и дверей. Блоки внутри домов уже сырые. Будет аврал при внутренней отделке. Стены будут сырые. Стяжка полов пойдет трещинами».

- Не могу сказать, что тут все плохо. Несколько домов мы уже сдали. До конца года, я уверен, наши строители сдадут и все оставшиеся. И в хорошем качестве. За этим я буду следить. А то, что в рамках строительного процесса допускается то, о чем говорите, – я не вижу чего то ужасного. Строители закроют контур, прогреют дома. Все будет хорошо с жильем и с качеством, - прокомментировал Вячеслав Гладков.