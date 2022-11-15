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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 10:09

Несколько сел Белгородской области попали под минометный обстрел 15 ноября

Никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На фото пострадавшие дома в Безымено.

На фото пострадавшие дома в Безымено.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле со стороны Украины 15 ноября. Пострадали сразу несколько сел в Грайворонском горокруге.

- Под минометный обстрел попало сразу несколько сел Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В Безымено повреждены два частных домовладения, в Козинке один дом, в Сподарюшено продолжается подомовой обход территории, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков также сообщил, что все главы поселений на месте вместе с оперативными группами.