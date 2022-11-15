Губернатор ответил, почему жителям Журавлевки не выдают сертификаты на жилье

Решить вопрос с жильем для жителей приграничных поселков за счет областного бюджета правительство не в состоянии. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время прямого эфира белгородцы спросили губернатора, будут ли предоставлять жилье людям из приграничной Журавлевки. По словам женщины, они остались без домов, как бомжи, и ничем не хуже жителей Херсона, которым выдают сертификаты на жилье.

Вячеслав Гладков ответил, что посещал гостиницы много раз и говорил, что занимается этим делом лично. По словам главы региона, к сожалению, решить этот вопрос за счет областного бюджета правительство не в состоянии, поэтому рассчитывают на федеральную помощь. Губернатор согласен, что этот вопрос надо решать, и жить в казенных стенах тяжело, особенно тем, кто привык к частному дому и огороду.

Гладков также обратил внимание, что условия в гостиницах хорошие. Жителям с первых дней предоставили комфортное проживание и четырех-пятиразовое питание в гостиницах Белгорода. Кроме того, людей отвлекают, развлекают, устраивая экскурсии.

- Согласен, что жить в казенных стенах уже больше шести месяцев, конечно, тяжело. Но жизни людей и их безопасность превыше всего. Занимаюсь этим сам, - прокомментировал глава региона.