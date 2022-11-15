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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 8:49

Белгородские росгвардейцы за неделю пресекли более 50 административных правонарушений

Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники выезжали 18 раз
Наталия ИЛЮШНИКОВА

С 7 по 13 ноября сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии региона отработали свыше 160 выездов на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал «Тревога». Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники выезжали 18 раз, за административные правонарушения росгвардейцы задержали более 50 граждан.

Так, в Новооскольском районе был задержан 34-летний местный житель, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Водитель грубо нарушал ПДД и создавал опасные ситуации для других участников движения. Росгвардейцы заблокировали автомобиль и вызвали на место происшествия инспекторов ОГИБДД. В ходе разбирательства выяснилось, что нарушитель был ранее привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Возбуждено уголовное дело.