Белгородские росгвардейцы за неделю пресекли более 50 административных правонарушений

С 7 по 13 ноября сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии региона отработали свыше 160 выездов на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал «Тревога». Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники выезжали 18 раз, за административные правонарушения росгвардейцы задержали более 50 граждан.

Так, в Новооскольском районе был задержан 34-летний местный житель, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Водитель грубо нарушал ПДД и создавал опасные ситуации для других участников движения. Росгвардейцы заблокировали автомобиль и вызвали на место происшествия инспекторов ОГИБДД. В ходе разбирательства выяснилось, что нарушитель был ранее привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Возбуждено уголовное дело.