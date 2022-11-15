Белгородец Виктор Немков стал 2-кратным чемпионом мира по боевому самбо

Виктор Немков (второй слева). Фото со страницы Министерство спорта Белгородской области в VK.

Чемпионат мира по самбо финишировал в Бишкеке. Участвовали более 300 спортсменов из 52-х стран. Белгородец Виктор Немков выступал в весовой категории 98 кг. В финале он победил израильтянина Давида Вульфмана.

Это второй титул чемпиона мира по самбо в карьере Виктора – первый он завоевал в 2011-м году в Вильнюсе. 11 лет назад в весе до 100 кг Немков одолел узбека Исломжона Азимова.

В рамках чемпионатов Европы по боевому самбо Немков дважды поднимался на пьедестал (оба раза – в весе до 110 кг). В 2015-м году в Загребе он стал третьим, а в 2018-м в Афинах – вторым.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородка Валентина Павлова завоевала серебро на чемпионате России по спортивной борьбе. Турнир финишировал накануне в Каспийске.