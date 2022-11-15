Белгородка Валентина Павлова завоевала серебро на чемпионате России по спортивной борьбе

Участие в турнире приняли 450 спортсменов из 36-ти регионов страны. Фото с сайта sport-teams.ru.

14 ноября во Дворце спорта им. А.Алиева завершился чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги. Участие в турнире принимали 450 спортсменов из 36-ти регионов страны.

В активе белгородских спортсменов четыре награды. Серебро в весе 64 кг в грэпплинг-ги завоевала Валентина Павлова. В финале она уступила Алсу Яншиной из Омской области. Два третьих места в активе Никиты Лобойко (100 кг). В грэпплинге (84 кг) бронзу выиграл Абдурза Садиров.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородские спортсмены привезли из Сочи шесть наград. На черноморском побережье прошли Кубок России и первенство страны по спортивному ориентированию.