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НовостиОбщество15 ноября 2022 7:48

Экомарафон «Сберегаем вместе» проведут в Черноземье

С социальной инициативой выступил Сбербанк в рамках ESG-повестки
Источник:kp.ru

В онлайн-экомарафон «Сберегаем вместе» для школьников примут участие команды общеобразовательных организаций Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области).

Участникам предстоит выполнить задания разного типа: от создания видеороликов до прохождения викторины по экологической тематике. Победители будут определены в трех номинациях, 27 участников получат призы от партнеров экомарафона.

Андрей Леонов, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка ПАО Сбербанк:

«Экомарафон — одна из наших многочисленных социальных инициатив, которая реализуется в рамках ESG-повестки. Такие мероприятия уже с юного возраста помогают формировать полезные привычки. Особенность участников экомарафона – активный интерес к проблемам экологии и стремление их решить».

Принять участие в экомарафоне может любая школа. Для этого ей необходимо зарегистрировать свою команду на сайте и пройти все этапы. Всю информацию о конкурсе можете узнать на сайте.