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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:52

В Белгородской области в 2022 году введут в эксплуатацию 110 станций водоподготовки

Половина из них уже работает
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В утреннем обращении Вячеслав Гладков сообщил, что в 2022 году введут в эксплуатацию 110 станций водоподготовки. Половина из них уже работает. Остальные введут в эксплуатацию в ближайшие полтора месяца.

- Например, сегодня в районе ИЖС п. Комсомольский Белгородского района будет введена скважина и станция водоподготовки. 1500 жителей, я надеюсь, больше не будут иметь проблем с поставкой холодной воды в свои дома и свои квартиры, - сказал Вячеслав Гладков.

Всего за этот год, по поручению губернатора Белгородской области, качественной питьевой водой обеспечат более 260 тысяч белгородцев.