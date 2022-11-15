Еще в одном хуторе Белгородской области могут ввести режим ЧС

Хутор Старый может стать уже 15-м населенным пунктом Белгородской области, где введен режим ЧС. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась белгородка. Женщина сообщила, что в хуторе Старый Волоконовского района ежедневно происходит минометный обстрел со стороны Украины. А военные не пускают на территорию хутора жителей. Она также рассказала, что на дороге несколько дней лежит неразорвавшийся снаряд, но никакие меры не предпринимаются.

- На этой неделе Волоконовский район планирует принять решение об объявлении ЧС в Старом хуторе. Насколько я понимаю, это произойдет в среду или четверг, - заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Хутор Старый может стать уже 15-м населенным пунктом Белгородской области, где введен режим ЧС.