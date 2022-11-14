В Белгороде сработала система ПВО

В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- О последствиях на земле оперативные службы проверяют информацию. Предварительно - разрушений и пострадавших нет, - уточнил Вячеслав Владимирович.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, три района Белгородской области обстреляли со стороны Украины 14 ноября.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. И с тех пор многие жители приграничных районов временно покинули постоянное место жительства.

22 октября в результате обстрела со стороны Украины погибли двое жителей нашего региона.