Белгородские спортсмены привезли из Сочи шесть наград

Анастасия Григорьева (справа). Фото ЦСП Белгородской области.

В активе белгородских спортсменов шесть призовых мест. В Кубке России в дисциплине «кросс-спринт общий старт» победу праздновали Дмитрий Масловский и Ольга Шмайлова. Бронзовыми призерами стали Анастасия Григорьева и Семён Савенков.

На первенстве России в дисциплине «кросс-эстафета, группа, два человека» у нас два третьих места. Анастасия Тыщенко и Мария Новикова завоевали бронзу в возрастной категории Ж14. А Анна Барышенская и Ева Костина – в группе Ж16.

Тренируют спортсменов Олег Мерзликин, Леонид Новиков, Эдуард Никонов, Алексей Жильцов, Людмила Богданова, Елена Шмайлова и Юрий Лукашов.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородские хоккеисты во второй раз проиграли воронежской «ЭкоНиве». При этом подопечные Андрея Романова сумели потрепать нервы сопернику.