Глава Белгородчины Гладков сообщил о последствиях обстрела села Козинки

14 ноября. Поврежденный забор в селе Козинка. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

В Козинке в результате обстрела также поврежден забор частного домовладения. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- К восстановительным работам приступим завтра, 15 ноября, - пообещал Вячеслав Владимирович

По сообщению от оперативных служб пожар на территории фермерского хозяйства потушен.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 14 ноября, также обстрелу со стороны Украины подвергся Валуйский городской округ. Жертв и пострадавших нет. В результате прилета снарядов на окраине села Борки имеются разрушения в погребе одного частного домовладения, во втором жилом доме выбиты окна.