15 ноября в Белгородской области будет -7 градусов

По данным белгородских синоптиков, завтра, 15 ноября на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, ночью слабый, днём 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от -1 до +4 градусов. В Белгороде ночью 2-4 градуса ниже ноля, днем от +1 до +3 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона внимательно следить за изменениями погодных условий. Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, в том числе при эксплуатации электробытовых приборов. Уходя из дома, выключайте все оборудование из сети.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112», Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.