47 белгородцев победили ковид 13 ноября

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 42 человека заболели, а выздоровели – 47.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 162 943 пациента, выздоровели – 160 144, умерли – 2 312. Сейчас из 120-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных снижается 16-й день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 12 ноября в нашем регионе заболел 41 человек, а выздоровели – 49. А 11 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 58 к 40.