В Белгородской области из-за обстрела горит емкость с дизельным топливом

В Грайворонском городском округе Белгородской области 14 ноября под обстрел попало село Козинка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

- В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства происходит горение емкости с дизельным топливом. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и пожарные расчеты. Подомовой обход территории продолжается, - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня утром, 14 ноября, также обстрелу со стороны Украины подвергся Валуйский городской округ. Жертв и пострадавших нет. В результате прилета снарядов на окраине села Борки имеются разрушения в погребе одного частного домовладения, во втором жилом доме выбиты окна.