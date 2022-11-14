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НовостиОбщество14 ноября 2022 12:04

В Белгородской области из-за обстрела горит емкость с дизельным топливом

Село Козинка Грайворонского городского округа попало под обстрел со стороны Украины
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Грайворонском городском округе Белгородской области 14 ноября под обстрел попало село Козинка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

- В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства происходит горение емкости с дизельным топливом. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и пожарные расчеты. Подомовой обход территории продолжается, - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня утром, 14 ноября, также обстрелу со стороны Украины подвергся Валуйский городской округ. Жертв и пострадавших нет. В результате прилета снарядов на окраине села Борки имеются разрушения в погребе одного частного домовладения, во втором жилом доме выбиты окна.