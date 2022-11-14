Вячеслав Гладков сообщил о двух сбитых ракетах в Валуйском горокруге

ПВО сбили две ракеты в Валуйском городском округе. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области сообщил в соцсети уточненную информацию по обстрелу Валуйского городского округа сегодня, 14 ноября.

- Утром нашими средствами ПВО были сбиты две ракеты. По информации от оперативных служб пострадавших и разрушений нет, - написал Вячеслав Гладков.

Глава региона также добавил, что был зафиксирован прилет мин на окраину села Борки. К счастью, жертв и пострадавших также нет. В погребе одного из частных домовладений в результате прилета снарядов имеются разрушения. Во втором жилом доме выбиты окна.

- Оперативные службы находятся на месте, подомовой обход территории продолжается, - сообщил глава региона.