Статистика: 75% россиян считают, что можно заместить иностранные технологии

Мнения россиян о возможном дефиците квалифицированных ИТ-специалистов разделились.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.

50% респондентов считают качество российских ИТ-специалистов высоким, и лишь 7% назвали его низким. Что касается дефицита кадров, то 39% уверены в том, что Россия избежит нехватки качественных ИТ-специалистов. При этом 34% допускают их дефицит в ближайшее время.

58% поддерживают отсрочку от армии и льготную ипотеку для ИТ-специалистов. Наивысший уровень поддержки льгот - в Москве и Московской области (71%), наиболее низкий - в Сибири (48%) и на Северном Кавказе (50%).

60% уверены, что Россия сможет решить проблемы с ИТ-технологиями, возникшие из-за иностранных санкций, с помощью отечественных разработок. К слову, 9% опрошенных считают, что страна уже заместила утраченные из-за внешних ограничений ИТ-технологии. Более трети респондентов (36%) полагают, что заместить утраченные цифровые технологии мы сможем за год-два, еще треть отводит на до пяти лет.