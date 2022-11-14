В Белгородской области полицейские задержали 60-летнего телефонного хулигана

Утром в воскресенье, 13 ноября, в Единую дежурно-диспетчерскую службу позвонил мужчина и сообщил, что в микрорайоне Солнечный Старого Оскола якобы заминирован подъезд жилого дома. Информацию оперативно передали в полицию. Выехавшие на место экстренные службы ничего опасного не обнаружили. Телефонного хулигана сразу вычислили. Им оказался 60-летний местный житель. Мужчина работает. Судимостей у него нет. Выяснилось, что странному розыгрышу предшествовало употребление алкоголя. Мужчина был дома один и, видимо, слишком увлекся дегустацией горячительных напитков.

Теперь шутнику грозит уголовная ответственность. По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, в отношении старооскольца возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».