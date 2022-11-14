Больше 4 тысяч белгородцев призвали в рамках частичной мобилизации

В рамках частичной мобилизации было призвано 4 034 жителя Белгородской области.

На еженедельном оперативном совещании регионального правительства стало известно точное количество белгородцев, призванных в рамках частичной мобилизации.

В своем докладе о выплатах участникам СВО министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова сообщила, что по мобилизации было призвано 4 034 жителя Белгородской области. Она отметила, что все призывники уже получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Известно также, что у мобилизованных из нашего региона осталось 2 390 детей. В семьях резервистов после ухода на СВО родилось уже 33 ребенка.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил о начале в стране частичной мобилизации 21 сентября. По словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о завершении мероприятий, связанных с призывом, 31 октября.