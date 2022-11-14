В Белгороде подземный переход на «Родине» приведут в порядок

Подземку на "Родине" отремонтируют в течение недели. фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Подземный переход на остановке «Родина» в Белгороде отремонтируют. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра областного центра Валентин Демидов. В выходные он побывал в проблемной подземке.

- Сегодня с семьей выбрались на прогулку в центр. Заодно прошел самый проблемный переход - на остановке «Родина». Вижу ваши сообщения с вопросами и совершенно справедливую критику. Но мы не бездействуем, поверьте, - написал Демидов в соцсети.

Как сообщил чиновник, в ближайшее время здесь будет новый арендатор, и он готов привести подземку в порядок в кратчайшие сроки.

- Все проблемы зафиксировали. Планируют исправить в течение недели. И в будущем гарантируют содержание в надлежащем состоянии, - подчеркнул и.о. мэра.