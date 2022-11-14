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НовостиОбщество14 ноября 2022 9:04

260 пешеходов нарушили ПДД в Белгородской области за 12 и 13 ноября

За это же время за руль сели 33 нетрезвых водителя
Алексей СЕРГУНИН

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 1684 нарушения Правил дорожного движения на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

От управления отстранены 33 нетрезвых, либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителя, а также девять ранее лишенных права управления. Одному водителю грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 157 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 260 материалов. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 64 водителя. Было выявлено также 33 факта выезда на полосу встречного движения, составлено 118 административных материалов за нарушение светопропускной способности автостекол.