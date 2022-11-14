260 пешеходов нарушили ПДД в Белгородской области за 12 и 13 ноября

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 1684 нарушения Правил дорожного движения на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

От управления отстранены 33 нетрезвых, либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителя, а также девять ранее лишенных права управления. Одному водителю грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 157 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 260 материалов. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 64 водителя. Было выявлено также 33 факта выезда на полосу встречного движения, составлено 118 административных материалов за нарушение светопропускной способности автостекол.