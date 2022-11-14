37 пожаров произошло в Белгородской области с 7 по 13 ноября

Спасатели просят соблюдать все требования пожарной безопасности. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

7 ноября в жилом доме в селе Тростянец Новооскольского городского округа огонь повредил потолочное перекрытие в коридоре. Причина пожара, по предварительным данным, - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. В этот же день на улице Плеханова в Валуйках из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей загорелись две комнаты.

8 ноября пожарным пришлось тушить жилой доме в селе Новая Нелидовка Белгородского района. Огнем в результате происшествия были повреждены кровля по всей площади и второй этаж дома, также были закопчены стены и потолок по всей площади первого этажа. Причина пожара - аварийный режим работы электросети.

9 ноября в жилом доме, расположенном в селе Анновка Корочанского района, огонь повредил кровлю, внутреннюю отделку и мебель. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Этим же днем пожар произошел в квартире на втором этаже жилого дома на проспекте Славы в Белгороде. Были повреждены вещи в одной из комнат. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.

10 ноября горел жилой дом в селе Насоново Валуйского городского округа. Неосторожное обращение с огнем привело к повреждению вещей и мебели в одной из комнат.

12 ноября возгорание произошло на лестничной площадке на третьем этаже жилого дома на улице Спортивная в Белгороде. Огонь повредил электрический щиток. Ориентировочная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

13 ноября загорелась мусоросборная камера жилого 10-этажного дома в Белгороде на улице Есенина. Причина пожара - внесённый источник зажигания. Также вчера поступило сообщение о пожаре в жилом двухэтажном частном доме на улице Пушкинской в посёлке Вейделевка. Из-за нарушений правил технической эксплуатации электрооборудования огнём были повреждены вещи и мебель, также были закопчены стены и потолок.

Главное управление МЧС России по Белгородской области просит соблюдать все требования пожарной безопасности: не перегружать электропроводку, не использовать неисправные электроприборы, не курить в помещении. В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.