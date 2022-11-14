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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 8:00

Пьяный белгородец на «УАЗе» сбил пенсионерку

ДТП произошло в Грайворонском городском округе
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 13 ноября, около 17:30 43-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ-3303», вблизи нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог улиц Комсомольская - Октябрьская в селе Ивановская Лисица, наехал на 79-летнюю женщину и скрылся с места происшествия, но впоследствии автоинспекторы его нашли. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате ДТП женщина с травмами была госпитализирована. У водителя зафиксировано состояние алкогольного опьянения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде произошло массовое ДТП с участием машины ДПС.