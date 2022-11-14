В центре Белгорода мужчина выстрелил в воздух из аэрозольного устройства

фото: со страницы УМВД в соцсети.

В половине третьего ночи 12 ноября во второй отдел полиции поступило сообщение, что на улице Преображенская в Белгороде слышна стрельба. Выехавшие по указанному адресу правоохранители застали на месте происшествия компанию молодых людей. Стрелка оперативно вычислили. Им оказался местный житель 1993 года рождения.

По предварительным данным, парень познакомился в соцсети с девушкой, где между ними произошла перепалка. Продолжить выяснение отношений они решили при личной встрече. Судя по всему, оба пришли с группой поддержки.

- Во время разбирательства, когда у местного жителя закончились словесные аргументы, он достал аэрозольное устройство самообороны и выстрелил в воздух, - рассказала в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

На правонарушителя составили протокол за мелкое хулиганство и назначили ему штраф в тысячу рублей.