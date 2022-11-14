Ссора в белгородской котельной привела к трагедии

Подозреваемый задержан, он находится в изоляторе временного содержания. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Следственный отдел по Старому Осколу СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что 6 ноября этого года в помещении котельной, расположенной в одном из жилых домов в селе Курское Старооскольского городского округа, между двумя мужчинами произошла ссора. Во время выяснения отношений 18-летний злоумышленник нанес оппоненту не менее одного удара ногой по голове.

После произошедшего 38-летнего потерпевшего доставили в ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского», где, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался. Причиной смерти, как установлено в ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы, стала полученная черепно-мозговая травма. Подозреваемый задержан, он находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.