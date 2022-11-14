Белгородские хоккеисты во второй раз уступили воронежской «ЭкоНиве»

6 – 7 декабря белгородцы примут на своем льду глазовский «Прогресс» (восьмое место, 11 очков). Начало матчей в 17:30. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Боброве состоялся повторный матч между местной «ЭкоНивой» и МХК «Белгород». После первого в сезоне поражения с «сухим» счетом (0:4) наши земляки рассчитывали на более вразумительную игру на бобровском льду. Но начало встречи, как и днем ранее, прошло при полном преимуществе хозяев. К исходу 22-й минуты «ЭкоНива» вела 3:0, к исходу 31-й – 4:1. Но белгородцы не расклеились, и на второй перерыв ушли с минимальным отставанием – 3:4. Едва начался третий период, как хозяева довели свое преимущество до двух шайб, но и МХК «Белгород» проявил волю к победе. На 52-й минуте отставание до минимума сократил Роман Лагунов. Увы, на большее наших парней не хватило. Итог – 5:4 в пользу воронежского клуба. Помимо Лагунова, хозяев огорчили – Артем Чекаев (24-я, 1:3), Глеб Раткин (33-я, 2:4) и Кирилл Лазарев (37-я, 3:4).

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» продолжает занимать девятое место с 11-ю очками. Лидирует на «Востоке» «Тамбов» (28). Далее идут саратовский «Кристалл» (23) и пензенский «Дизелист» (22). Теперь 6 – 7 декабря белгородцы примут на своем льду глазовский «Прогресс» (восьмое место, 11 очков). Начало матчей в 17:30.