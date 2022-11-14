В Белгородской области до смерти избили 39-летнего мужчину

Расследование уголовного дела продолжается. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Следственный отдел по Старому Осколу СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что 3 ноября этого года в Старом Осколе в одной из квартир в микрорайоне Жукова родители обнаружили тело 39-летнего сына. После судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что причиной смерти явились множественные внутренние телесные повреждения.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Старому Осколу был установлен подозреваемый - 32-летний житель Нового Оскола. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.